Про це заявив директор Українського інституту морського права і безпеки Богдан Устименко в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону, передає 24 канал.

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За його словами, цю статистику Україні надала Організація об’єднаних націй.

Це судна з усього світу, які плавають під прапорами інших держав, але вони на системній основі заходять до морських портів України. Те, що відбувається зараз - це не тільки геноцид Росії проти України, а також держав Африки та Азії, які є основними споживачами сільськогосподарської продукції,

– наголосив Богдан Устименко.

Він додав, що це криза, яка має світовий та глобальний підтекст. І від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на межі голоду опинилися 18 мільйонів осіб. Це трапилося внаслідок непостачання сільськогосподарської продукції: зерна, соняшникової олії та кукурудзи.

"В Україні заблоковані 6 мільйонів тонн зерна та 14 мільйонів тонн кукурудзи”, – підкреслив директор Українського інституту морського права і безпеки.

Українці в полоні Росії

Про те, скільки українців перебувають у російському полоні, достеменно невідомо. Адже туди потрапляють військовослужбовці під час боїв з російськими окупантами. У полоні перебувають і мирні мешканці з окупованих територій, які мають проукраїнські погляди.

Також у російський полон потрапляють українці, які намагаються виїхати із захоплених міст. Їх всіх відправляють у так звані "фільтраційні" табори, і кого вважають неблагонадійними – беруть у полон. Решту ж вивозять на територію Росії, де зафіксовані випадки, коли в людей забирають документи та забороняють покидати цей регіон.