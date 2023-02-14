Во Львове спасатели собрали почти 3 килограмма ртути в многоквартирном доме

Во Львове спасатели собрали 2800 граммов ртути в четырехэтажном доме. Она была разлита в подъезде.

Во Львове на улице Старицкого на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома владелец квартиры обнаружил разлитую ртуть во время уборки лестничной эвакуационной клетки.

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Подробности инцидента

Необычное сообщение в Службу спасения "101" поступило 13 февраля в 16:40. Большая лужа разлитой ртути была разлита прямо в подъезде возле лестничной эвакуационной клетки.

К месту вызова выехало отделение радиационно-химической и биологической защиты аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Спасатели собрали ртуть механическим способом и провели демеркуризационных работ. Собранную ртуть в количестве 2 800 грамм передали в управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения на хранение. В дальнейшем ее утилизируют.

Как безопасно собрать ртуть

Если вы ненароком разбили ртутный термометр: