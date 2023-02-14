Во Львове спасатели собрали почти 3 килограмма ртути в многоквартирном доме
Источник:ГСЧС
Во Львове спасатели собрали 2800 граммов ртути в четырехэтажном доме. Она была разлита в подъезде.
Во Львове на улице Старицкого на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома владелец квартиры обнаружил разлитую ртуть во время уборки лестничной эвакуационной клетки.
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Подробности инцидента
Необычное сообщение в Службу спасения "101" поступило 13 февраля в 16:40. Большая лужа разлитой ртути была разлита прямо в подъезде возле лестничной эвакуационной клетки.
К месту вызова выехало отделение радиационно-химической и биологической защиты аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
Спасатели собрали ртуть механическим способом и провели демеркуризационных работ. Собранную ртуть в количестве 2 800 грамм передали в управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения на хранение. В дальнейшем ее утилизируют.
Как безопасно собрать ртуть
Если вы ненароком разбили ртутный термометр:
- Сначала нужно открыть окно, чтобы комната могла хорошо проветриться, ведь наиболее опасны именно пары ртути.
- Затем необходимо ограничить доступ в помещение. Детей, животных и посторонних необходимо вывести из комнаты.
- После этих несложных действий ртуть следует собрать в банке, используя грушу для клизм или листа бумаги.
- После того как вы соберете всю ртуть, ее необходимо залить водой.
- Ни в коем случае не используйте пылесос, ведь после этого его придется выбросить.
- Также необходимо обработать пол или место, где разлилась ртуть, раствором марганцовки – 2 г марганцовки на 1 литр воды. После этого нужно помыть место мыльной водой, а тряпки выкинуть.
- Если у вас нет дома марганцовки, можно несколько раз помыть пол с помощью моющих средств.