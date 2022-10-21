Об этом сообщают в российских телеграмм-каналах. Известно, что возгорание распространилось на площадь почти в 5 тысяч квадратных километров.

Читайте также Снова карма: в Белгороде внезапно вспыхнула ТЭЦ, часть города – без света

Масштабный пожар под Москвой 21 октября: что известно

Российские СМИ и телеграмм-каналы передают, что сообщение о масштабном пожаре поступило в МЧС в 08:29 утра. В Ногинске загорелся склад на территории подмосковного технопарка.

Общая площадь склада – 30 тысяч квадратных километров. В то же время пожар распространился на 4,8 тысячи квадратных километров.



Масштабный пожар на складе в Подмосковье / Фото из соцсетей

По информации экстренных служб, на месте возгорания уже работают пожарные. Они говорят, что пожар имеет второй уровень сложности.

В сети появилось видео с места происшествия. На нем видно, как черный густой дым поднимается с пылающего склада.

Густой дым распространяется по Ногинску от пожара на складе: смотрите видео

По словам российских СМИ, на тушение масштабного возгорания отправили 82 пожарных и 27 единиц техники.

МЧС России впоследствии добавило, что по состоянию на 10.36 пожар удалось локализовать до площади 2 тысячи квадратных километров. Жители города писали в соцсетях, что из-за пожара по Ногинску распространился неприятный едкий химический запах.

На тему В Екатеринбурге горит склад с пластиком: все в черном дыме, пожар стремительно разрастается

Гори-гори ясно: что еще горело в России за последнюю неделю

За неделю в России произошло немало возгораний. Традиционно большинство из них российское руководство приписывает "обстрелам с территории Украины".

Так, например, 15 октября в Белгородской области загорелась нефтебаза. Конечно, губернатор области Гладков сразу заявил, что во всем виновата Украина.

Кроме того, в стране-агрессоре начали довольно часто поджигать военкоматы. Местные "мобики" пытаются избежать призыва, поэтому швыряют в них бутылками с горючим содержимым.

В частности, 16 октября российские СМИ сообщили, что под Москвой один из военкоматов пылает уже второй раз за год. Оказалось, что в Щелково неизвестный мужчина вызвал пожар на первом этаже здания.

17 октября из-за падения самолета на жилой дом в Ейске здание вспыхнуло густым пламенем. Местные жители сообщили, что слышали звуки детонации, однако российские власти заверили, что произошло "возгорание топлива".

Обратите внимание – В Белгороде снова взрывы и пожар: смотрите видео