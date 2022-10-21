Про це повідомляють в російських телеграм-каналах. Відомо, що загоряння поширилося на площу майже 5 тисяч квадратних кілометрів.

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Масштабна пожежа під Москвою 21 жовтня: що відомо

Російські ЗМІ та телеграм-канали передають, що повідомлення про масштабну пожежу надійшло в МНС о 08:29 ранку. У Ногінську загорівся склад на території підмосковного технопарку.

Загальна площа складу – 30 тисяч квадратних кілометрів. Водночас пожежа поширилася на 4,8 тисячі квадратних кілометрів.



Масштабна пожежа на складі у Підмосков'ї / Фото з соцмереж

За інформацією екстрених служб, на місці загоряння вже працюють пожежники. Вони кажуть, що пожежа має другий рівень складності.

У мережі з'явилося відео з місця подій. На ньому видно, як чорний густий дим підіймається від складу, що палає.

Густий дим шириться Ногінськом від пожежі на складі: дивіться відео

За словами російських ЗМІ, на гасіння масштабного загоряння відправили 82 пожежників та 27 одиниць техніки.

МНС Росії згодом додало, що станом на 10:36 пожежу вдалося локалізувати до площі 2 тисячі квадратних кілометрів. Жителі міста писали в соцмережах, що через пожежу Ногінськом поширився неприємний їдкий хімічний запах.

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Гори-гори ясно: що ще горіло у Росії за останній тиждень

Упродовж тижня в Росії трапилося чимало загорянь. Традиційно, більшість із них російське керівництво приписує "обстрілам з території України".

Так, наприклад, 15 жовтня у Бєлгородській області спалахнула нафтобаза. Звісно, губернатор області Гладков одразу заявив, що у всьому винна Україна.

Окрім цього, у країні-агресорці почали доволі часто підпалювати військкомати. Місцеві "мобіки" намагаються уникнути призову, тому жбурляють у них пляшками з горючим вмістом.

Зокрема 16 жовтня російські ЗМІ повідомили, що під Москвою один з військкоматів палає вже вдруге за рік. Виявилося, що у Щолково невідомий чоловік спричинив пожежу на першому поверсі будівлі.

17 жовтня через падіння літака на житловий будинок в Єйську будівля спалахнула густим полум'ям. Місцеві жителі повідомили, що чули звуки детонації, однак російська влада запевнила, що трапилося "займання палива".

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