Вочевидь, карма таки наздоганяє росіян. Через декілька днів після масованого обстрілу України у Свердловській області загорілось складське приміщення одного з підприємств. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Окупанти не можуть впоратись з пожежею

О 16:48 одна з російських інформаційних помийок повідомила, що у Єкатеринбурзі на території підприємства горить склад. Площа пожежі охоплює близько 2,5 тисяч квадратних метрів.

Уже о 17:46 цей так званий "засіб інформування людей" написав, що площа пожежі збільшилась до 4 тисяч квадратних метрів. Численні бригади пожежників не можуть впоратись з полум'ям.

Російським пожежникам вартувало б, "взяти майстер-клас" в українських рятувальників, які щодня героїчно у Запоріжжі, Дніпрі та інших містах оперативно ліквідовують наслідки ракетних обстрілів. Українці можуть спокійно радіти пожежам в Росії, оскільки самі регулярно потерпають від атак окупантів.

Реакція українського депутата

Народний депутат Олексій Гончаренко відреагував на цей інцидент. У своєму телеграм-каналі він опублікував відео пожежі з саркастичним підписом.

В Єкатеринбурзі святкують путінську обіцянку завершити могилізацію. Особливо святкує склад із пластиком,

– написав Гончаренко.

https://t.me/oleksiihoncharenko/26780

Росія шкодить світу своїм існуванням

Поки важко оцінити, яку шкоду екології завдасть пожежа в Єкатеринбурзі. Також немає інформації про те, що сталою причиною займання складського приміщення. Однак важливо пам'ятати, що спалення пластику надзвичайно шкідливе для здоров'я.

Чому не можна спалювати пластик Спалення сухої трави, пластику і поліетилену – надзвичайно шкідливе не лише для нашого здоров'я, але і для довкілля. Дим від спалювання містить найнебезпечніші отрути – оксиди азоту, сірки, фенолу, токсичні вуглеводні та навіть про сполуки свинцю та ртуті. Спалювання пакетів та пластикової тари нічого окрім шкоди не приносить.

Джерело: Спалення сухої трави, пластику і поліетилену – надзвичайно шкідливе не лише для нашого здоров'я, але і для довкілля. Дим від спалювання містить найнебезпечніші отрути – оксиди азоту, сірки, фенолу, токсичні вуглеводні та навіть про сполуки свинцю та ртуті. Спалювання пакетів та пластикової тари нічого окрім шкоди не приносить.Джерело: Інформаційний портал м. Дубно

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Нагадаємо, у Бєлгородській області Росії регулярно повідомляють про вибухи та "неприємні інциденти". Військовий експерт Роман Світан пояснив, що відбувається в регіоні.

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