Очевидно, что карма догоняет россиян. Через несколько дней после массированного обстрела Украины в Свердловской области загорелось складское помещение одного из предприятий. Об этом сообщают российские СМИ.

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оккупанты не могут справиться с пожаром

В 16:48 одна из российских информационных помоек сообщила, что в Екатеринбурге на территории предприятия горит склад. Площадь пожара охватывает около 2,5 тысячи квадратных метров.

Уже в 17:46 это так называемое "средство информирования людей" написало, что площадь пожара увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. Многочисленные бригады пожарных не справляются с пламенем.

Российским пожарным стоило бы "взять мастер-класс" у украинских спасателей, которые ежедневно героически в Запорожье, Днепре и других городах оперативно ликвидируют последствия ракетных обстрелов . Украинцы могут спокойно радоваться пожарам в России, поскольку сами регулярно подвергаются атакам кафиров.

Реакция украинского депутата

Народный депутат Алексей Гончаренко отреагировал на этот инцидент. В своем телеграмм-канале он опубликовал видео пожара с саркастической подписью.

В Екатеринбурге празднуют путинское обещание завершить могилизацию. Особенно празднует состав с пластиком,

– написал Гончаренко.

https://t.me/oleksiihoncharenko/26780

Россия вредит миру своим существованием

Пока трудно оценить, какой вред экологии нанесет пожар в Екатеринбурге. Также нет информации о том, что постоянная причина возгорания складского помещения. Однако важно помнить, что сожжение пластика чрезвычайно вредно для здоровья.

Почему нельзя сжигать пластик Сожжение сухой травы, пластика и полиэтилена – очень вредно не только для нашего здоровья, но и для окружающей среды. Дым от сжигания содержит самые опасные яды – оксиды азота, серы, фенола, токсичные углеводороды и даже соединения свинца и ртути. Сжигание пакетов и пластиковой тары ничего, кроме вреда, не приносит.

Источник: Сожжение сухой травы, пластика и полиэтилена – очень вредно не только для нашего здоровья, но и для окружающей среды. Дым от сжигания содержит самые опасные яды – оксиды азота, серы, фенола, токсичные углеводороды и даже соединения свинца и ртути. Сжигание пакетов и пластиковой тары ничего, кроме вреда, не приносит.Источник: Информационный портал г. Дубно

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Напомним , в Белгородской области России регулярно сообщают о взрывах и "неприятных инцидентах". Военный эксперт Роман Свитан объяснил , что происходит в регионе.

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