Масштабный пожар охватил крупный складской комплекс в Подмосковье. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Горит 10 тысяч квадратных километров

Российские телеграмм-каналы пишут, что вспыхнули склады в городе Клин Московской области. Неизвестно, что именно хранили на этих складах. Зато известно, что огонь охватил площадь в 10 тысяч квадратных метров.

В городе Клин расположен военный городок и аэродром "Клин-5". Там базируется 92 отдельная вертолетная эскадрилья специального назначения, в распоряжении которой находятся вертолеты Ми-8АМТШ, МИ-8АМТШ-ВН и Ми-24/35.

Пока больше нет никаких деталей по поводу этого пожара. Местные власти никак не комментировали возгорание, однако местные делятся кадрами с места событий. На видео видно огромный столб черного дыма. Пожар имеет очень большие масштабы.

В Подмосковье загорелись склады: смотрите видео