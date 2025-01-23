Масштабна пожежа охопила великий складський комплекс у Підмосков'ї. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.

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Горить 10 тисяч квадратних кілометрів

Російські телеграм-канали пишуть, що спалахнули склади у місті Клин Московської області. Невідомо, що саме зберігали на цих складах. Натомість відомо, що вогонь охопив площу в 10 тисяч квадратних метрів.

У місті Клин розташоване військове містечко та аеродром "Клин-5". Там базується 92 окрема вертолітна ескадрилья спеціального призначення, у розпорядженні якої знаходяться вертольоти Мі-8АМТШ, МІ-8АМТШ-ВН та Мі-24/35.

Наразі більше немає жодних деталей з приводу цієї пожежі. Місцева влада ніяк не коментувала займання, проте місцеві діляться кадрами із місця подій. На відео видно величезний стовп чорного диму. Пожежа має дуже великі масштаби.

У Підмосков'ї загорілись склади: дивіться відео