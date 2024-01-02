Виталий Кличко сообщил о пожаре ориентировочно в 9:02. Следует заметить, что Киев под ракетной атакой врага.
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Что известно о пожаре в Подольском районе столицы
В Подольском районе горит складское здание. Пожар на площади 2000 квадратных метров,
– рассказал городской голова Киева.
По его словам, экстренные службы работают на месте.
В Киевской городской военной администрации сообщили о том, что в Подольском районе также:
- повреждены магистрали водоснабжения;
- горят не менее 6 авто.
Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!
– заявил глава ОВА Сергей Попко по состоянию на 9:19 2 января.
Какие последствия ракетной атаки в Киеве
В настоящее время 16 пострадавших в многоэтажном доме в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. 15 из них – медики госпитализировали,
– написал Виталий Кличко.
В то же время в Киевской городской военной администрации сообщили, что:
- в Соломенском районе – загорелось два многоэтажных жилых дома. Уже 10 пострадавших;
- в Деснянском – возгорание супермаркета;
- в Дарницком – повреждены нежилые помещения;
- в Голосеевском – остатки ракет упали на открытой территории;
- в Печерском районе – остатки упали на крышу девятиэтажного жилого дома и еще один многоэтажный дом и частный дом;
- в Оболонском – возгорание жилого дома, падение останков на территорию нежилой застройки и складских помещений;
- в Святошинском – власть уточняет данные;
- в Подольском – возгорание на территории рынка, повреждена газовая труба, а также падение остатков на нежилую застройку. Возможно возгорание жилого дома, информацию проверяют;
- в Шевченковском – падение останков на открытую территорию.
Все экстренные службы работают по вызовам. Информация о пострадавших уточняется,
– объяснили в КМВА.
Добавили, что из-за ракетной атаки россиян в некоторых районах Киева – проблемы с электроснабжением и водоснабжением.