Віталій Кличко повідомив про пожежу орієнтовно о 9:02. Варто зауважити, що Київ під ракетною атакою ворога.

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Що відомо про пожежу в Подільському районі столиці

У Подільському районі палає складська будівля. Пожежа на площі 2000 метрів квадратних,

– розповів міський голова Києва.

За його словами, екстрені служби працюють на місці. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про те, що у Подільському районі також:

пошкоджено магістралі водопостачання;

горять щонайменше 6 авто.

Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

– заявив глава ОВА Сергій Попко станом на 9:19 2 січня.



