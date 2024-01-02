Віталій Кличко повідомив про пожежу орієнтовно о 9:02. Варто зауважити, що Київ під ракетною атакою ворога.
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Що відомо про пожежу в Подільському районі столиці
У Подільському районі палає складська будівля. Пожежа на площі 2000 метрів квадратних,
– розповів міський голова Києва.
За його словами, екстрені служби працюють на місці. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про те, що у Подільському районі також:
- пошкоджено магістралі водопостачання;
- горять щонайменше 6 авто.
Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!
– заявив глава ОВА Сергій Попко станом на 9:19 2 січня.