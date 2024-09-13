На Закарпатье произошли массовые беспорядки между бандами ромов: видео с камер наблюдения

В одном из поселений недалеко от Виноградова произошел конфликт. Предварительно, с участием ромского меньшинства.

Телеграм-канал "Закарпатыч" пишет, что между собой подрались банды ромов. А журналист Виталий Глагола рассказал, что полиции пришлось привлечь немалое количество работников, чтобы нейтрализовать беспорядки. Однако что именно поделили между собой ромы пока неизвестно.

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Что известно о конфликте с ромами на Закарпатье: комментарий полиции

В полиции сообщили, что инцидент произошел в одном из поселений села Подвиноградов Береговского района. Около 17:00 правоохранители часа получили сообщение о драке. По вызову сразу выехали наряды полиции Отделения полиции № 1 Береговского райотдела.

Прибыв на место происшествия правоохранители немедленно приняли меры для прекращения правонарушения и недопущения развития конфликта... При проведении первоочередных следственных действий было установлено, что в ходе схватки трое из задержанных подручными предметами повредили авто марки "Mitsubishi", принадлежащий местному жителю,

– рассказали в полиции.

Также в сети публикуют фото поврежденного дома, о котором в полиции пока не упоминают:



Дом после столкновения в Виноградове / Закарпатыч

Кадры с места столкновения: фото полиции

Драка на Закарпатье: смотрите видео

Один из задержанных угрожал полиции

В общем полицейские задержали четырех активных участников конфликта. Это местные жители в возрасте 31, 33, 39 и 41 год.

Во время задержания один из злоумышленников угрожал и пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции. Поэтому в отношении его полицейским пришлось применять меры физического воздействия и спецсредства.

Подозреваемых с места происшествия доставили в отделение полиции, после чего поместили в изолятор временного содержания.

Следователи квалифицировали событие по ч. 4 ст. 296 УКУ. То есть хулиганство, совершенное с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений.

Кроме этого, одному из задержанных, который сопротивлялся правоохранителям, следователи инкриминируют ч. 2 ст. 342 и ч. 2 ст. 345 УК – сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей и угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Правоохранители отметили, что следствие продолжается. В процессе правовую оценку дадут действиям каждого из участников.