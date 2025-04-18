Как сообщили в Укрзализныце, пожар возник в вагоне поезда №115 Сумы – Киев, передает 24 Канал.

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Трагедия в поезде на Сумщине

Из-за пожара погиб железнодорожник, среди пассажиров пострадавших нет.

На данный момент возгорание локализовано, причины устанавливаются. Поезд продолжает движение в Киев без 4 отцепленных вагонов.

"Все пассажиры пересажены на свободные места в других вагонах, задержка составляет около 1 часа, но будет сокращаться", – рассказали в Укрзализныце.

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