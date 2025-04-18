Як повідомили в Укрзалізниці, пожежа виникла у вагоні поїзда №115 Суми – Київ, передає 24 Канал.

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Трагедія у потягу на Сумщині

Через пожежу загинув залізничник, серед пасажирів постраждалих немає.

Наразі загоряння локалізовано, причини встановлюються. Поїзд продовжує рух до Києва без 4 відчеплених вагонів.

"Усіх пасажирів пересаджено на вільні місця в інших вагонах, затримка складає близько 1 години, але буде скорочуватися", – розповіли в Укрзалізниці.

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До слова, нещодавно у Львові під колесами трамваю опинився 45-річний безхатько. Чоловік сам ліг на колію, внаслідок чого йому відтяло голову

Правоохоронці розслідують інцидент, перевіряючи записи з камер спостереження, і розглядають можливість самогубства