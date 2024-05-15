24 Канал оперативно сообщает об угрозе атак для областей.
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Отбой воздушной тревоги
Воздушные силы объявили отбой угрозы по областям, кроме Николаевской и Херсонской областей.
Два попадания в Николаеве
В областной военной администрации Николаева сообщили о 2 попаданиях в областном центре.
Взрыв в Николаеве
Впоследствии в Николаеве очевидцы сообщили о громких звуках. Городской голова Олег Сенкевич подтвердил взрывы.
"В городе прогремел взрыв. Выясняем выясняем. Будьте в безопасных местах", – написал Сенкевич.
Жителей областей, где объявлена воздушная тревога призвали находиться в укрытиях до объявления отбоя.
Угроза баллистики
Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока, в областях, где объявлена воздушная тревога.
Карта воздушных тревог по состоянию на 11:30: