24 Канал оперативно сообщает об угрозе атак для областей.

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12:01, 15 мая

Отбой воздушной тревоги

Воздушные силы объявили отбой угрозы по областям, кроме Николаевской и Херсонской областей.

11:46, 15 мая

Два попадания в Николаеве

В областной военной администрации Николаева сообщили о 2 попаданиях в областном центре.

11:36, 15 мая

Взрыв в Николаеве

Впоследствии в Николаеве очевидцы сообщили о громких звуках. Городской голова Олег Сенкевич подтвердил взрывы.

"В городе прогремел взрыв. Выясняем выясняем. Будьте в безопасных местах", – написал Сенкевич.

11:33, 15 мая

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога призвали находиться в укрытиях до объявления отбоя.

11:30, 15 мая

Угроза баллистики

Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока, в областях, где объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:30: