24 Канал оперативно повідомляє про загрозу атак для областей.

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12:01, 15 травня

Відбій повітряної тривоги

Повітряні сили оголосили відбій загрози по областях, крім Миколаївської та Херсонської областей.

11:46, 15 травня

Два влучання у Миколаєві

В обласній військовій адміністрації Миколаєва повідомили про 2 влучання в обласному центрі.

11:36, 15 травня

Вибух в Миколаєві

Згодом у Миколаєві очевидці повідомили про гучні звуки. Міський голова Олег Сєнкевич підтвердив вибухи.

"У місті пролунав вибух. З'ясовуємо. Будьте в безпечних місцях", – написав Сєнкевич.

11:33, 15 травня

Мешканців областей, де оголошено повітряну тривогу закликали перебувати в укриттях до оголошення відбою.

11:30, 15 травня

Загроза балістики

Повітряні Сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу, в областях, де оголошена повітряна тривога.

Карта повітряних тривог станом на 11:30: