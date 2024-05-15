24 Канал оперативно повідомляє про загрозу атак для областей.
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Відбій повітряної тривоги
Повітряні сили оголосили відбій загрози по областях, крім Миколаївської та Херсонської областей.
Два влучання у Миколаєві
В обласній військовій адміністрації Миколаєва повідомили про 2 влучання в обласному центрі.
Вибух в Миколаєві
Згодом у Миколаєві очевидці повідомили про гучні звуки. Міський голова Олег Сєнкевич підтвердив вибухи.
"У місті пролунав вибух. З'ясовуємо. Будьте в безпечних місцях", – написав Сєнкевич.
Мешканців областей, де оголошено повітряну тривогу закликали перебувати в укриттях до оголошення відбою.
Загроза балістики
Повітряні Сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу, в областях, де оголошена повітряна тривога.
Карта повітряних тривог станом на 11:30: