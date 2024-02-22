Тревога начала распространяться еще в 10:59 на Востоке, а в полдень – охватила Юг и центральные области. Призываем украинцев не пренебрегать сигналом тревоги и пройти в ближайшее укрытие.
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Воздушные силы подтвердили, что стратегические бомбардировщики находятся в Черном море.
2 Ту-22м3 – в акватории Черного моря! Высокая угроза пусков ракет Х-22,
– говорится в сообщении.
Мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что стратегические бомбардировщики приблизились к пусковым рубежам в Черном море. Существует угроза применения Х-22 для Одесской, Николаевской и Херсонской областей
В Сумской, Харьковской и Полтавской областях объявили отбой воздушной тревоги.
Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что вражеский самолет А-50 в акватории Азовского моря ведет радиолокацию. Также фиксируется работа 2 вражеских бортов Ил-22. К слову, эти самолеты активно используются как для управления воздушным движением, так и для радиорелейной связи.
Тревога охватила почти половину областей Украины. Угроза существует для:
- Сумской,
- Харьковской,
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Запорожской,
- Полтавской,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Одесской,
- Николаевской,
- Херсонской областей.
Карта тревог в Украине по состоянию на сейчас
Угроза применения ракет Х-22
На Юге и в центральных областях объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах предупредили, что несколько бортов Ту-22М3, совершивших вылет с аэродрома "Энгельс" и приближаются к восточной границе Украины.
Существует угроза пусков ракет Х-22!
– предупредили в Воздушных силах.
Россия перестала применять “Калибры”
Враг перестал применять ракеты типа "Калибр" для ударов по Украине, хотя в акватории Черного моря есть ракетоносители. Как пояснили в Военно-морских силах, оккупанты сейчас не осуществляют пуски крылатых ракет с моря, поскольку имеют проблемы с логистикой.
Как мы видим, в течение долгого времени уже они не использовали носители крылатых ракет. Единственный подтвержденный залп, четыре ракеты с фрегата "Адмирал Макаров" был после уничтожения "Цезаря Куникова". Это такой акт отчаяния, не могли они промолчать в этой ситуации. Но имея на борту теоретически восемь ракет, он использовал только четыре. Это тоже говорит о многом,
– сказал Плетенчук.
Он также добавил, что на военной базе "Новороссийск" россияне не могут загрузить корабли баллистическими ракетами. Для этого нужна только база "Севастополь".