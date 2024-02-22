Тревога начала распространяться еще в 10:59 на Востоке, а в полдень – охватила Юг и центральные области. Призываем украинцев не пренебрегать сигналом тревоги и пройти в ближайшее укрытие.

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12:52, 22 февраля Воздушные силы подтвердили, что стратегические бомбардировщики находятся в Черном море. 2 Ту-22м3 – в акватории Черного моря! Высокая угроза пусков ракет Х-22,

– говорится в сообщении.

12:47, 22 февраля Мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что стратегические бомбардировщики приблизились к пусковым рубежам в Черном море. Существует угроза применения Х-22 для Одесской, Николаевской и Херсонской областей

12:38, 22 февраля В Сумской, Харьковской и Полтавской областях объявили отбой воздушной тревоги.

12:30, 22 февраля Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что вражеский самолет А-50 в акватории Азовского моря ведет радиолокацию. Также фиксируется работа 2 вражеских бортов Ил-22. К слову, эти самолеты активно используются как для управления воздушным движением, так и для радиорелейной связи.

12:13, 22 февраля Тревога охватила почти половину областей Украины. Угроза существует для: Сумской,

Харьковской,

Донецкой,

Днепропетровской,

Запорожской,

Полтавской,

Черкасской,

Кировоградской,

Одесской,

Николаевской,

Херсонской областей.

Карта тревог в Украине по состоянию на сейчас

12:12, 22 февраля Угроза применения ракет Х-22 На Юге и в центральных областях объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах предупредили, что несколько бортов Ту-22М3, совершивших вылет с аэродрома "Энгельс" и приближаются к восточной границе Украины. Существует угроза пусков ракет Х-22!

– предупредили в Воздушных силах.

Россия перестала применять “Калибры”

Враг перестал применять ракеты типа "Калибр" для ударов по Украине, хотя в акватории Черного моря есть ракетоносители. Как пояснили в Военно-морских силах, оккупанты сейчас не осуществляют пуски крылатых ракет с моря, поскольку имеют проблемы с логистикой.

Как мы видим, в течение долгого времени уже они не использовали носители крылатых ракет. Единственный подтвержденный залп, четыре ракеты с фрегата "Адмирал Макаров" был после уничтожения "Цезаря Куникова". Это такой акт отчаяния, не могли они промолчать в этой ситуации. Но имея на борту теоретически восемь ракет, он использовал только четыре. Это тоже говорит о многом,

– сказал Плетенчук.

Он также добавил, что на военной базе "Новороссийск" россияне не могут загрузить корабли баллистическими ракетами. Для этого нужна только база "Севастополь".