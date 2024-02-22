Тривога почала ширитися ще о 10:59 на Сході, а опівдні – охопила Південь та центральні області. Закликаємо українців не нехтувати сигналом тривоги й пройти до найближчого укриття.
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Повітряні сили підтвердили, що стратегічні бомбардувальники перебувають у Чорному морі.
2 Ту-22м3 – в акваторії Чорного моря! Висока загроза пусків ракет Х-22,
– мовиться у повідомленні.
Моніторингові телеграм-канали повідомили, що стратегічні бомбардувальники наблизилися до пускових рубежів у Чорному морі. Існує загроза застосування Х-22 для Одеської, Миколаївської та Херсонської областей
У Сумській, Харківській та Полтавській областях оголосили відбій повітряної тривоги.
Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що ворожий літак А-50 в акваторії Азовського моря веде радіолокацію. Також фіксується робота 2 ворожих бортів Іл-22. До слова, ці літаки активно використовуються як для управління повітряним рухом, так і для радіорелейного зв'язку.
Тривога охопила майже половину областей України. Загроза існує для:
- Сумської,
- Харківської,
- Донецької,
- Дніпропетровської,
- Запорізької,
- Полтавської,
- Черкаської,
- Кіровоградської,
- Одеської,
- Миколаївської,
- Херсонської областей.
Мапа тривог в Україні станом на зараз
Загроза застосування ракет Х-22
На Півдні та у центральних областях оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили, що кілька бортів Ту-22М3, що здійснили виліт з аеродрому "Енгельс" та наближаються до східного кордону України.
Існує загроза пусків ракет Х-22!
– попередили у Повітряних силах.
Росія перестала застосовувати "Калібри"
Ворог перестав застосовувати ракети типу "Калібр" для ударів по Україні, хоча в акваторії Чорного моря є ракетоносії. Як пояснили у Військово-морських силах, окупанти нині не здійснюють пуски крилатих ракет з моря, оскільки мають проблеми з логістикою.
Як ми бачимо, протягом довгого часу вже вони не використовували носії крилатих ракет. Єдиний підтверджений залп, чотири ракети з фрегата "Адмірал Макаров" був після знищення "Цезаря Кунікова". Це такий акт відчаю, не могли вони промовчати в цій ситуації. Але маючи на борту теоретично вісім ракет, він використав тільки чотири. Це теж говорить багато про що,
– сказав Плетенчук.
Він також додав, що на військовій базі "Новоросійськ" росіяни не можуть завантажити кораблі балістичними ракетами. Для цього потрібна лише база "Севастополь".