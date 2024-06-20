Известно, что локально инцидент произошел на севере Польши возле села Шаленец, что вблизи города Мальборк. Соответствующее заявление опубликовали в соцсети X (ранее твитер) Главного командования Вооруженных сил Польши.

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В Польше МиГ-29 повредил несколько домов

В ВС Польши отметили, что происшествие произошло около 10 часов утра 20 июня.

Истребитель МиГ-29 с 22-й базы тактической авиации совершал тренировочный полет и преодолел звуковой барьер, пролетая возле населенного пункта на высоте около 300 метров.

В результате воздействия звуковой волны повреждены кровли нескольких домов. Отдел военной полиции в Мальборке и Государственная комиссия по расследованию авиационных инцидентов выполняют действия, предусмотренные соответствующими процедурами,

– отметили в армии.

Там также добавили, что компенсируют восстановление поврежденного имущества.