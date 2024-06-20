Відомо, що локаційно інцидент трапився на півночі Польщі біля села Шаленець, що поблизу міста Мальборк. Відповідну заяву опублікували в соцмережі X (раніше твітер) Головного командування Збройних сил Польщі.

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У Польщі МіГ-29 пошкодив кілька будинків

У зс Польщі зазначили, що подія сталася близько 10 години ранку 20 червня.

Винищувач МіГ-29 з 22-ї бази тактичної авіації здійснював тренувальний політ і подолав звуковий бар'єр, пролітаючи біля населеного пункту на висоті близько 300 метрів.

Внаслідок впливу звукової хвилі пошкоджено покрівлі кількох будинків. Відділ військової поліції у Мальборку та Державна комісія розслідування авіаційних інцидентів виконують дії, передбачені відповідними процедурами,

– зазначили у війську.

Там також додали, що компенсують відновлення пошкодженого майна.