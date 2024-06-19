Про це заявив польський міністр у справах ЄС Адам Шлапка на брифінгу з віцепрем'єром, міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною та німецьким міністром у справах ЄС Анною Люрманн.

Дивіться також У ЄС не дійшли згоди щодо другого терміну Урсули фон дер Ляєн: як це впливає на Україну

У Польщі попередили Україну про складні вступні переговори до ЄС

Я хотів би наголосити, що Україна виконала всі умови, визначені Єврокомісією, щоб розпочати офіційний процес переговорів про вступ,

– наголосив Шлапка.

Водночас міністр наголосив, що процес переговорів буде складним, зокрема у питанні аграрної сфери. Він також нагадав, що вже наступного тижня має відбутися міжурядова конференція Україна – ЄС, де й розпочнуться перемовини.

"Це вимагатиме від України збереження поточного темпу реформ, це не про те, щоб ставити галочки, а про те, щоб міняти країну", – заявив польський міністр.

За його словами, Польща може допомогти Україні на шляху до ЄС, оскільки вона вже 20 років у ЄС і знає європейські процедури, а також має відносно свіжий досвід переговорів про вступ.

Він разом зі своєю німецькою колегою додав, що очікує від України хороших результатів у наступних сферах: верховенство права, боротьба з корупцією, захист місцевого самоврядування, свобода слова тощо.

Напередодні Єврокомісія підтримала початок переговорів щодо вступу України. Наша держава виконала всі 4 рекомендації, які отримала від Європейської комісії в листопаді минулого року.