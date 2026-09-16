Российский дрон, найденный в Польше, не поддается рентгеновскому обследованию, – СМИ

Польские военные пока не могут установить, был ли вооружен российский беспилотник, который накануне обнаружили в Западно-Поморском воеводстве. Аппарат находится в хорошем состоянии, однако его обшивка не пропускает рентгеновские лучи.

Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на военных экспертов.

Что известно о российском дроне, который нашли в Польше?

Специалисты с самого утра пытаются выяснить, представляет ли беспилотник угрозу и имеет ли он вооружение. В то же время провести исследование с помощью специального рентгеновского оборудования пока не удалось.

Причина заключается в том, что обшивка аппарата не пропускает рентгеновских лучей. Сейчас польские службы ищут другие способы, которые позволят детально исследовать дрон и, при необходимости, обезвредить его.

Военные подчеркивают, что хотели бы избежать взрыва аппарата.

Это для нас источник знаний о российских технологиях, поэтому мы должны сделать все, чтобы не допустить уничтожения дрона,

– заявили военные.

Экспертам пока удалось установить, что найденный беспилотник не представляет радиологической, биологической или химической угрозы. В то же время вопрос о его вооружении и потенциальной опасности остается открытым.

Напомним, в ночь на 15 сентября в воздушное пространство Литвы залетел беспилотник, который был сбит итальянскими истребителями НАТО. На аппарате обнаружили взрывное устройство, которое, по предварительным данным, могло представлять угрозу.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что дрон, вероятно, был российским, однако его окончательная идентификация еще продолжается. Беспилотник залетел со стороны Беларуси и был сбит над Кайшадорским районом недалеко от Круонисской гидроаккумулирующей электростанции.

Обломки дрона обнаружили вблизи села Праткунай, после чего специалисты приступили к установлению его типа, происхождения и цели полета. Взрывное устройство, найденное на беспилотнике, обезвредили саперы.

В настоящее время литовские военные и представители НАТО продолжают выяснять окончательные обстоятельства инцидента.