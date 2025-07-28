Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF FM.

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Что известно об инциденте с польским полицейским?

Инцидент произошел в минувшие выходные в польском городе Радом. В полиции рассказали, что пассажир такси, который был навеселе, угрожал водителю, который является гражданином Украины.

Указывается, что пассажиром оказался 39-летний сотрудник Центрального следственного управления полиции Польши.

"Из установленных фактов следует, что оскорбления и угрозы в адрес украинца были на национальной почве", – утверждают в полиции Радома.

В издании пишут, что полицейского задержали и держали под стражей, после чего ему предъявили обвинения в угрозах, что караются законом, и запретили приближаться к потерпевшему.

Указывается, что угрозы наказываются лишением свободы на срок до 3 лет. Однако прокуратура не исключает расширения обвинений. Речь идет об угрозах на национальной основе, что может привести к более суровому наказанию.

После инцидента Центральное следственное управление полиции начало внутреннее расследование.