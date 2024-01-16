Ему удалось выбраться, в том числе с помощью спасателей, однако юноша потерял обе ноги.
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Полиция выясняет причины несчастного случая
Трагедия произошла в городе Янкова. На мебельной фабрике во время работы в станок вперед ногами затянуло 18-летнего гражданина Украины, работавшего там по контракту. На место прибыли спасатели и медики и попытались вытащить юношу.
Ему удалось выбраться, однако станок отрезал обе ноги до колена.
Полиция под наблюдением прокуратуры приступила к процессуальным мерам по выяснению причин несчастного случая на производстве. По словам представителя районного управления полиции Роберта Игнасиака.
В свою очередь представитель районной прокуратуры в Оструве-Велькопольском отметил, что действия правоохранителей по делу будут зависеть от выводов полиции. По его словам, в таких ситуациях важно правильно установить доказательства и сделать соответствующую квалификацию.
Напомним, недавно несколько украинцев в Польше пострадали во время пожара.
В Польше горел отель с украинскими беженцами
- 4 января в одной из польских гостиниц, где проживали 155 украинских беженцев, случился пожар. Спасательная операция длилась три часа.
- Из дома эвакуировали 28 украинцев. Остальные смогли самостоятельно выбежать на улицу. Известно о 4 пострадавших.
- В местной полиции рассказали, что возгорание произошло в одном из помещений на втором этаже гостиницы, однако причины возгорания пока не известны.
- В отеле проживать уже нельзя, поэтому украинских граждан временно разместили в спортивном зале.