В польском Олецке вчера утром горела гостиница. В здании проживало 155 граждан Украины, которые нашли здесь убежище, спасаясь от российской агрессии.

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Сколько пострадавших

В местной полиции рассказали, что возгорание произошло в одном из помещений на втором этаже гостиницы.

Из дома эвакуировали 28 украинцев. Остальные смогли самостоятельно выбежать на улицу. Известно, что четыре человека пострадали. У них – проблемы с дыханием. Ни один из украинцев не согласился на госпитализацию.

В общей сложности спасательная операция длилась три часа. К сожалению, в результате пожара значительная часть комнат и коридора выгорела. В отеле проживать уже нельзя, поэтому украинских граждан временно поселили в спортивном зале, расположенном недалеко от самого гостиничного дома.

Причины возгорания пока не известны. Их еще предстоит установить правоохранители.

Между тем в консульстве Украины в Гданьске заявили, что один из их представителей поедет в Олецко, чтобы выяснить, в чем нуждаются беженцы, а также решить вопрос их расселения.

Сколько беженцев из Украины в Польше

После начала полномасштабного вторжения более 18 миллионов украинцев пересекли границу с Польшей.

Число украинских беженцев продолжает расти во всех странах ЕС, кроме Дании. В частности, большинство наших соотечественников отправляются в Германию. Так, в октябре 2023 года большинство украинцев поехали в: