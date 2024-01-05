Об этом 24 Каналу сказал политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что пролет ракеты над Польшей продемонстрировал, что Североатлантический союз не готов реагировать практическими действиями.

Читайте также Языком, понятным Путину: в МИД Польши призывают к жесткому ответу на ракетный террор России

Какие выводы России по НАТО

Осипенко отметил, что в такой ситуации Польша не сама принимает решение. Ведь НАТО с начала полномасштабного вторжения России в Украину беспокоилось о том, чтобы не допустить столкновения Альянса с Москвой, иначе будет ядерный конфликт.

Поэтому, по его словам, в Польше и не предпринимали резких действий в ответ на пролет российской ракеты. Однако выводы по таким ситуациям делает и Москва, и Брюссель.

Москва делает выводы, что НАТО физически не готово к столкновению,

– сказал политолог-международник.

Поэтому, добавил он, Кремль понимает, что может совершать какие-то мгновенные или гибридные операции против Североатлантического альянса. И россияне выберут самую слабую точку и будут продолжать провокации.

Как будет реагировать Россия на нерешительность НАТО

Политолог-международник отметил, что Североатлантический альянс уже продемонстрировал, что не готов реагировать на подобные ситуации практическими действиями.

Если вы не готовы отвечать сами, дайте Украине все, чтобы она ответила,

– заявил Осипенко.

Также, по его словам, Запад должен снять все ограничения, в частности, касаемо ударов оружием союзников по территории России. И, конечно же, предоставить Украине необходимое оружие и финансовую помощь.

Ведь, добавил политолог-международник, несостоятельность или неготовность НАТО дать России решительный ответ лишь мотивируют Кремль. Потому что Путин как зверь чувствует слабости и именно туда будет направлять свои дальнейшие удары.

Ракета России над Польшей: что известно