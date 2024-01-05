Про це 24 Каналу сказав політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зауваживши, що проліт ракети над Польщею продемонстрував, що Альянс не готовий реагувати практичними діями.

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Які висновки Росії щодо НАТО

Осипенко зазначив, що в такій ситуації Польща не сама ухвалює рішення. Адже НАТО від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну переймалося тим, аби не допустити зіткнення Альянсу з Москвою, інакше буде ядерний конфлікт.

Тому, за його словами, у Польщі й не вживали різких дій на заліт російської ракети. Проте висновки з таких ситуацій робить і Москва, і Брюссель.

Москва робить висновки, що НАТО фізично не готове до зіткнення,

– сказав політолог-міжнародник.

Тож, додав він, Кремль розуміє, що може здійснювати якісь миттєві або гібридні операції проти Північноатлантичного альянсу. І росіяни виберуть найслабшу точку й продовжуватимуть провокації.

Як реагуватиме Росія на нерішучість НАТО

Політолог-міжнародник зауважив, що Північноатлантичний альянс уже продемонстрував, що не готовий реагувати на подібні ситуації практичними діями.

Якщо ви не готові відповідати самі, дайте Україні все, щоб вона відповіла,

– заявив Осипенко.

Також, за його словами, Захід має зняти всі обмеження, зокрема, щодо ударів зброєю союзників по території Росії. І звісно ж, надати Україні необхідну зброю та фінансову допомогу.

Адже, додав політолог-міжнародник, неспроможність чи неготовність НАТО дати Росії рішучу відповідь лише мотивують Кремль. Тому що Путін як звір відчуває слабкості й саме туди спрямовуватиме свої подальші удари.

Ракета Росії над Польщею: що відомо