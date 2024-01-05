Про це 24 Каналу сказав політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зауваживши, що проліт ракети над Польщею продемонстрував, що Альянс не готовий реагувати практичними діями.
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Які висновки Росії щодо НАТО
Осипенко зазначив, що в такій ситуації Польща не сама ухвалює рішення. Адже НАТО від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну переймалося тим, аби не допустити зіткнення Альянсу з Москвою, інакше буде ядерний конфлікт.
Тому, за його словами, у Польщі й не вживали різких дій на заліт російської ракети. Проте висновки з таких ситуацій робить і Москва, і Брюссель.
Москва робить висновки, що НАТО фізично не готове до зіткнення,
– сказав політолог-міжнародник.
Тож, додав він, Кремль розуміє, що може здійснювати якісь миттєві або гібридні операції проти Північноатлантичного альянсу. І росіяни виберуть найслабшу точку й продовжуватимуть провокації.
Як реагуватиме Росія на нерішучість НАТО
Політолог-міжнародник зауважив, що Північноатлантичний альянс уже продемонстрував, що не готовий реагувати на подібні ситуації практичними діями.
Якщо ви не готові відповідати самі, дайте Україні все, щоб вона відповіла,
– заявив Осипенко.
Також, за його словами, Захід має зняти всі обмеження, зокрема, щодо ударів зброєю союзників по території Росії. І звісно ж, надати Україні необхідну зброю та фінансову допомогу.
Адже, додав політолог-міжнародник, неспроможність чи неготовність НАТО дати Росії рішучу відповідь лише мотивують Кремль. Тому що Путін як звір відчуває слабкості й саме туди спрямовуватиме свої подальші удари.
Ракета Росії над Польщею: що відомо
- Під час чергового масованого обстрілу Росією території України, який відбувся 29 грудня 2023 року, ворожа ракета порушила повітряний кордон Польщі. Місцеві правоохоронці взялися шукати її уламки.
- Коментуючи цей інцидент, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нагадав, що подібні падіння невідомих повітряних об'єктів під час російських атак фіксуються вже не вперше. Він наголосив, що це черговий сигнал для наших партнерів, аби посилити Україн засобами ППО.
- Коли ж Росія 2 січня 2024 року масовано вдарила по Україні ракетами, Польща підіймала у небо винищувачі F-16. На такий крок вона пішла задля захисту свого повітряного простору.