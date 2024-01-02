У Польщі зазначили, що такі дії були здійснені з метою захисту їхнього повітряного простору. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
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Що відомо про підняття Польщею у повітря F-16
У повідомленні Оперативного командування зазначали, що спостерігалася інтенсивна діяльність дальньої авіації Росії, яка пов'язана із завданням ударів по території України.
З метою забезпечення безпеки польського повітряного простору було піднято в повітря дві пари винищувачів F-16 та літак-заправник союзників,
– йдеться у повідомленні командування.
Зазначається, що близько 5:45 ранку в повітря злетіла пара винищувачів, дислокована на базі в Лаську, а близько 6:15 ранку – пара з бази в Кшесінах.
У командуванні Збройних сил Польщі попередили, що діяльність польської та союзної авіації в їхньому повітряному просторі може бути пов'язана з підвищеним рівнем шуму, особливо у східній частині країни.
З чим пов'язані такі дії Польщі: коротко
- 2 січня держава-агресорка масовано атакувала ракетами українські міста. Так, російська армія здійснила черговий масований ракетний удар по Києву, запустивши ракети різного типу, в тому числі й "Кинджали".
- У КМВА наголосили, що, за попередніми даними, ворог випустив по українській столиці понад 70 ракет. Повітряна тривога сумарно там тривала майже 6 годин і почалася з атаки "Шахедів".
- Також масовано окупанти обстріляли й місто Харків. Там внаслідок ворожої атаки станом на 14:21 кількість поранених збільшилась до 52 осіб, а також відомо про одну загиблу 91-річну жінку.
- Очевидно, ця атака окупантів на Україну підштовхнула Польщу підняти у свій повітряний простір винищувачі F-16. Річ у тому, що під час попередньої масованої атаки Росії по Україні 29 грудня 2023 року повітряний простір Польщі порушив невідомий об’єкт.
- У зв'язку із цим президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовим керівництвом. Так, згодом з'ясувалося, що невідомий об'єкт, зафіксований у повітряному просторі Польщі під час атаки окупантів на Україну, є російською ракетою.