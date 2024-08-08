В Польше от рака умерла 26-летняя украинка Марина Остапчук. За границу она выехала вместе с многодетной сестрой после начала полномасштабной войны в 2022 году. \

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Болезнь быстро прогрессировала

Ольга Остапчук рассказала, что сестра помогала ей ухаживать за пятью детьми. Родители Ольги и Марины умерли, когда они были детьми. По ее словам, за полгода жизни в Польше заметили, что она резко начала худеть и болел живот.

Мы обратились в больницу. Ей поставили страшный диагноз – рак матки. Болезнь начала очень прогрессировать,

– поделилась Ольга.

Женщина также рассказала, что не понимала, что делать, когда сестра внезапно умерла за границей. Она нашла в интернете компанию, которая предоставляет международные ритуальные услуги и услуги по перевозке умерших. Доставить тело в Украину стоит 1 900 евро (84,5 тысячи гривен).

По словам Ольги, сумма является непосильной для семьи. В компании попытались помочь собрать средства и открыли сбор, но собрать таким образом удалось лишь 20 злотых (200 гривен).

Марина умерла 31 июля, однако ее тело до сих пор не могут забрать. Сестра просит о помощи неравнодушных. Собрать осталось 25 тысяч гривен.

Номер карты для помощи: 5167 8032 6951 1429