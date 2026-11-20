Во время массированной российской атаки на Украину в ночь на 20 ноября на территории Польши упали две российские ракеты и один беспилотник.

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Bloomberg.

Что известно о падении ракет и дрона?

По его словам, три воздушных объекта пересекли польскую границу и упали в трех разных населенных пунктах.

В частности, вблизи села Новый Липовец в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101. Еще одну ракету обнаружили в районе города Рудник-над-Саном. Третий объект, предположительно реактивный беспилотник, упал вблизи села Молодич.

По словам министра, Польша подняла в воздух истребители и привела в боевую готовность батареи ПВО Patriot, чтобы обеспечить безопасность аэропорта Жешув-Ясьонка на востоке страны, который служит ключевым логистическим центром для западной помощи Украине.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что российская атака на Украину, последствия которой ощутили и в Польше, стала одной из крупнейших с начала полномасштабной войны.

Министр обороны Польши также предположил, что нарушение воздушного пространства страны могло быть неслучайным. Он обратил внимание на то, что 20 ноября в Польше проходят военные учения с участием стран "Коалиции желающих".

Напомним, в ночь на 20 ноября Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак на Украину. Враг применил более 100 крылатых ракет, десятки баллистических ракет и более 400 беспилотников. Под ударом оказались Киев, Львов и другие регионы. В результате атаки погибли восемь человек, еще 28 получили ранения.