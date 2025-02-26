Об этом действующий мэр Варшавы, и кандидат от "Гражданской коалиции" на пост президента Польши Рафал Тшасковский заявил во время пресс-конференции, передает корреспондентка 24 Канала.

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В Польше выступили против отправки войск в Украину

Я четко дал понять, что польские военные не будут отправлены в Украину, потому что у нас совсем другие обязанности. (...) Наши военные нужны для того, чтобы защитить эту границу. Напомню, что все время Путин и Лукашенко пытаются дестабилизировать границу, дестабилизировать мир в Европе. Поэтому мы нужны для этого,

– сказал Тшасковский.

Он отметил, что обсуждал предложения президента Франции Эммануэля Макрона по размещению военного контингента в Украине. И хотя сам кандидат в президенты против отправки польских войск, он поддерживает размещение солдат других стран Европы.

"Соединенные Штаты меняют свою позицию, и мы увидим, что Украина скажет по этому поводу, потому что ее мнение является важнейшим, но Польша точно не будет участвовать в такой миссии. (...) Пусть другие страны также берут на себя ответственность, и я могу этому только радоваться", – сказал он.

Мэр Варшавы добавил, что Польша является лидером среди стран, которые помогают Украине.