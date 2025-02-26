Про це чинний мер Варшави, та кандидат від "Громадянської коаліції" на посаду президента Польщі Рафал Тшасковський заявив під час пресконференції, передає кореспондентка 24 Каналу.

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У Польщі виступили проти відправки військ в Україну

Я чітко дав зрозуміти, що польські військові не будуть відправлені в Україну, тому що у нас зовсім інші обов'язки. (...) Наші військові потрібні для того, щоб захистити цей кордон. Нагадаю, що весь час Путін і Лукашенко намагаються дестабілізувати кордон, дестабілізувати мир в Європі. Тому ми потрібні для цього,

– сказав Тшасковський.

Він зазначив, що обговорював пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення військового контингенту в Україні. І хоча сам кандидат у президенти проти вирядження польських військ, він підтримує розміщення солдатів інших країн Європи.

"Сполучені Штати змінюють свою позицію, і ми побачимо, що Україна скаже з цього приводу, тому що її думка є найважливішою, але Польща точно не братиме участі в такій місії. (...) Нехай інші країни також беруть на себе відповідальність, і я можу цьому тільки радіти", – сказав він.

Мер Варшави додав, що Польща є лідером серед країн, які допомагають Україні.