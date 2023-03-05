В первый день весны он прибыл к западному соседу Украины из Германии. Однако путешествовать по Польше ему так и не удалось.
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Задержали уже в Калише
Пограничники на посту в Калише для фиксации фактов нелегальной миграции патрулировали трассу. Там они заметили припаркованный на стоянке автомобиль с немецкими номерами, поэтому у водителя и пассажира авто попросили предоставить документы для проверки.
Во время нее правоохранители отметили, что у мужчины не было документов на пересечение государственной границы, а паспорт самой Польши был поддельным.
Что угрожает нарушителю
Мужчина в результате признался, что на самом деле является гражданином Украины. А поддельный польский паспорт у него – из интернета, где он приобрел удостоверение личности за 5 тысяч злотых.
Так что за такое нарушение закона украинца уже задержали. Более того, ему грозит наказание в виде:
- штрафа,
- ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.
Сам нарушитель рассказал, что приехал из Германии в Польшу "в гости". Однако не смог это доказать с помощью других документов при себе.
Напряжение на границе Польши
- Отметим, что нелегально попасть в европейское государство постоянно пробуют и с территории Беларуси. Так, 4 марта польские пограничники зафиксировали, как границу стремились пересечь нелегалы, вооруженные резаками и стремянками.
- Более того, по словам государственного секретаря канцелярии премьер-министра и заместителя министра-координатора спецслужб Станислава Жарина, в ближайшие недели или месяцы возможно усиление давления на границу Польши. Не исключены и попытки "дестабилизировать восточный фланг НАТО".
- Однако польские пограничники действуют максимально эффективно. Так, им удалось сократить количество попыток нелегально пересечь границу на 60%, в частности, благодаря заграждению на польско-белорусской границе.