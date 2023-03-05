У перший день весни він прибув до західного сусіда України з Німеччини. Однак поподорожувати по Польщі йому так і не вдалося.

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Затримали уже в Каліші

Прикордонники на посту в Каліші для фіксації фактів нелегальної міграції патрулювали трасу. Саме там вони помітили припаркований на стоянці автомобіль з німецькими номерами, тож у водія та пасажира авто попросили надати документи для перевірки.

Під час неї правоохоронці зауважили, що у чоловіка не було документів на перетин державного кордону, а паспорт самої Польщі був підробленим.

Що загрожує порушнику

Чоловік в результаті зізнався, що насправді є громадянином України. А підроблений польський паспорт у нього – з інтернету, де він придбав посвідчення особи за 5 тисяч злотих.

Тож за таке порушення закону українця уже затримали. Ба більше, йому загрожує покарання у вигляді:

штрафу,

обмеження або позбавленням волі на строк до 5 років.

Сам порушник розповів, що приїхав з Німеччини до Польщі "в гості". Проте не зміг це довести за допомогою жодних інших документів при собі.

Напруга на кордоні Польщі