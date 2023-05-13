Речь, вероятно, о воздушном шаре наблюдения. Об этом сообщили в Центре воздушных операций.

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С шаром потеряли радиолокационную связь

Также Министерство национальной обороны в своем твиттере отметило, что впоследствии с шаром потеряли радиолокационную связь. Случилось это вблизи города Рипина, расположенного в центральной части государства.

Центр воздушных операций (COP – 24 Канал) зафиксировал появление в воздушном пространстве Польши прилетевшего с направления Беларуси объекта. По информации COP, вероятно, это воздушный шар наблюдения. У Рипина потеряна радиолокационная связь,

– сообщили в министерстве.

Однако оперативный командир принял решение обнаружить воздушный объект. Для этого были привлечены дежурные силы территориальной обороны.

В Польше обнаружили остатки неизвестного военного объекта

Заметим, что 25 апреля в Польше недалеко от города Быдгощ, в лесу, нашли остатки неизвестного военного объекта. Обломки предмета походили на ракету класса "воздух – земля" и имели надписи на русском языке.

На место происшествия сразу прибыли представители прокуратуры, а также военные эксперты, полиция, жандармерия и SKW. Однако на найденных обломках, по предварительным данным, не обнаружили боеголовки. Она могла отделиться от ракеты.

Хотя обломки ракеты обнаружили в конце апреля 2023 года, неизвестно, когда именно они упали на территорию государства. При этом их обнаружили около 500 километров от границы Украины, более 400 километров от границы с Беларусью и около 240 километров – с Калининградской областью России.

Из-за такой находки в Польше разгорелся громкий скандал. Потому что возник вопрос, как могла иностранная ракета теоретически пролететь сотни километров над страной НАТО, и ее никто при этом не сбил.