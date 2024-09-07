Об этом сообщала корреспондентка Суспильного, которая была на месте происшествия. Провести в последний путь погибших пришло немало людей.

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В Полтаве попрощались с людьми, которых убила Россия 3 сентября

С жертвами подлого российского обстрела попрощались их родные. В глазах каждого из них слезы и боль от потери.



Родные прощаются с погибшими в результате обстрела России / Фото Суспільне



Прощание родных с погибшими 3 сентября от ракетного обстрела в Полтаве / Фото Суспільне



В Полтаве 7 сентября прощаются с шестью погибшими от ракетного обстрела 3 сентября / Фото Суспільне

Также провести погибших в последний путь пришли друзья и знакомые. Присутствующие склонили головы в знак памяти перед погибшими в результате обстрела страны-агрессора.



Люди попрощались с погибшими от ракетного обстрела в Полтаве / Фото Суспільне



Прощание с погибшими в результате удара по Полтаве / Фото Суспільне

Среди тех, чью жизнь унесла атака России, преподаватель военного колледжа института телекоммуникаций и информатизации Андрей Назаренко, помощник начальника колледжа Сергей Дюдюк, инженер техчасти воинской части Сергей Андрущук, инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук, водитель Дмитрий Рычагов и курсант учебного взвода Владимир Куликов.

Об этом, как указали в Суспильному, сообщил начальник группы морально-психологического обеспечения городского ТЦК Сергей Шкурупий. Самому старшему мужчине было 55 лет, самому молодому – 31.

Андрей Назаренко, 52 года, подполковник, старший преподаватель военного колледжа института телекоммуникаций и информатизации;

Сергей Дюдюк, 50 лет, подполковник, помощник начальника колледжа;

Сергей Андрущук, 55 лет, майор, старший инженер технической части воинской части;

Виталий Кучерук, 31 год, младший сержант, инструктор учебного взвода связи;

Дмитрий Рычагов, 32 года, солдат, водитель отделения автомобильного взвода;

Владимир Куликов, 52 года, солдат, курсант учебного взвода.

Напомним, что 5 сентября в 17:53 в ГСЧС сообщили, что спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара по учебному заведению в Полтаве. В результате атаки России погибли 55 человек, 328 – пострадали.

В Полтаве попрощались с шестью погибшими от ракетного обстрела 3 сентября / Фото Суспільне

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным погибших. Вечная память.