В Полтаве попрощались с погибшими в результате удара России спасателями

В Полтаве провели в последний путь двух спасателей. Они погибли в результате ракетной атаки России.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Как в Полтаве прощались с погибшими спасателями?

В Полтаве попрощались с Героем Украины, заместителем начальника оперативно-координационного центра ГСЧС в Полтавской области Виктором Кузьменко и пожарным-спасателем Дмитрием Скрилем.

Горожане вышли на улицы, образовав живой коридор, чтобы отдать дань уважения тем, кто ежедневно спасал других и погиб при исполнении служебного долга.

На церемонии прощания присутствовали родные и близкие погибших, их коллеги, представители ГСЧС, местные власти и жители города.

В Полтаве попрощались со спасателями / Фото ГСЧС

В Полтаве провели в последний путь спасателей: смотрите видео

