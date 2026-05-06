Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины В Полтаве попрощались с погибшими в результате удара России спасателями
6 мая, 19:58
1

В Полтаве попрощались с погибшими в результате удара России спасателями

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В Полтаве попрощались с погибшими спасателями Виктором Кузьменко и Дмитрием Скрилем, которые погибли в результате ракетной атаки России.
  • Жители города образовали живой коридор, чтобы отдать дань погибшим, на церемонии присутствовали родные, коллеги, представители ГСЧС и местные власти.

В Полтаве провели в последний путь двух спасателей. Они погибли в результате ракетной атаки России.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Смотрите также Его жизнь забрала российская ракета: в Днепре погиб 19-летний студент Илья Безбожный

Как в Полтаве прощались с погибшими спасателями?

В Полтаве попрощались с Героем Украины, заместителем начальника оперативно-координационного центра ГСЧС в Полтавской области Виктором Кузьменко и пожарным-спасателем Дмитрием Скрилем.

Горожане вышли на улицы, образовав живой коридор, чтобы отдать дань уважения тем, кто ежедневно спасал других и погиб при исполнении служебного долга.

На церемонии прощания присутствовали родные и близкие погибших, их коллеги, представители ГСЧС, местные власти и жители города.

В Полтаве попрощались со спасателями / Фото ГСЧС

В Полтаве провели в последний путь спасателей: смотрите видео

На войне погиб Василий Жук

  • На войне погиб Василий Жук. Он ранее считался пропавшим без вести.

  • Он погиб в районе населенного пункта Нижний Клин Суджанского района Курской области России.

Связанные темы:

Новости Полтавы Потери ГСЧС