О гибели студента сообщили в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара.

Что известно о погибшем студенте?

Илья Безбожный был студентом факультета прикладной математики и информационных технологий, а учился на втором курсе по специальности "Инженерия программного обеспечения".

Парень приехал в Днепр из Мирнограда, что в Донецкой области. Российские оккупанты в родном городе студента разрушили его дом.

Последствия российского удара по общежитию в Днепре / Фото университета

По словам студентов, взрывы прогремели почти сразу после объявления воздушной тревоги. Некоторые успели спуститься в укрытие, а впоследствии спасатели организованно эвакуировали жителей общежития.

Работы в поврежденном здании продолжались до ночи. В сопровождении спасателей ГСЧС студенты небольшими группами заходили в помещения, чтобы забрать документы, уцелевшие вещи и домашних животных.

Все студенческое и преподавательское сообщество ДНУ выражает свои искренние соболезнования семье, близким и друзьям Ильи Безбожного. Эта боль – общая для всех нас,

– написали на странице университета в фейсбуке.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Ильи Безбожного. Светлая память!

Последние новости о российской атаке 3 мая

В городе Белополье российский дрон FPV атаковал служебное авто полиции. Двое полицейских получили тяжелые ранения. Транспортное средство полностью уничтожено, а раненых эвакуировали и передали медикам.

Российские войска 3 мая нанесли ракетный удар по Днепру, выпустив пять авиационных ракет, из которых большинство удалось перехватить, но одна упала на общежитие, в результате чего погиб человек.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат сообщил, что Россия ведет непрерывные воздушные атаки с использованием беспилотников, пытаясь истощить украинскую ПВО, и призвал местных жителей реагировать на воздушные тревоги.