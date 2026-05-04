Про загибель студента повідомили в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Що відомо про загиблого студента?

Ілля Безбожний був студентом факультету прикладної математики та інформаційних технологій, а навчався на другому курсі за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення".

Хлопець приїхав у Дніпро з Мирнограда, що в Донецькій області. Російські окупанти у рідному місті студента зруйнували його будинок.

Наслідки російського удару по гуртожитку у Дніпрі

За словами студентів, вибухи пролунали майже одразу після оголошення повітряної тривоги. Дехто встиг спуститися в укриття, а згодом рятувальники організовано евакуювали мешканців гуртожитку.

Роботи у пошкодженій будівлі тривали до ночі. У супроводі рятувальників ДСНС студенти невеликими групами заходили до приміщень, щоб забрати документи, вцілілі речі та домашніх тварин.

Уся студентська та викладацька спільнота ДНУ висловлює свої найщиріші співчуття сім'ї, близьким і друзям Іллі Безбожного. Цей біль – спільний для всіх нас,

– написали на сторінці університету у фейсбуці.

Останні новини про російську атаку 3 травня

У місті Білопіллі російський дрон FPV атакував службове авто поліції. Двоє поліцейських отримали тяжкі поранення. Транспортний засіб вщент знищено, а поранених евакуювали та передали медикам.

Російські війська 3 травня завдали ракетного удару по Дніпру, випустивши п’ять авіаційних ракет, з яких більшість вдалося перехопити, але одна впала на гуртожиток, внаслідок чого загинула людина.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат повідомив, що Росія веде безперервні повітряні атаки з використанням безпілотників, намагаючись виснажити українську ППО, і закликав місцевих мешканців реагувати на повітряні тривоги.