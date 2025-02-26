Ночью 26 февраля 2025 года в Полтаве и в Кропивницком слышали взрывы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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В Полтаве и Кропивницком было громко

Корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в Полтаве и в Кропивницком. Впоследствии в Кропивницком прозвучали повторные взрывы.

Перед этим Воздушные силы сообщили о движении ударных БпЛА.

Пока нет деталей относительно этих взрывов. Местные власти пока не комментировали последствий и их наличие, поэтому официальной информации пока нет.

Во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее взрывы раздавались в Киевской области, Сумах, Харькове, а также в Черкассах и области. Там сообщали о работе противовоздушной обороны.