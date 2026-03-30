24 Канал Новости Украины В Полтаве прогремели взрывы: поврежден жилой дом
30 марта, 22:57
Обновлено - 23:32, 30 марта

Дария Черныш
Основные тезисы
  • В Полтаве во время атаки российскими дронами был поврежден многоквартирный дом.
  • Начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич сообщил о падении обломков дрона и возможном ранении одного человека.

Россия атакует ударными дронами Украину вечером 30 марта. Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Полтаве.

Об этом пишет Суспильное.

Что известно о взрывах в Полтаве? 

Воздушная тревога в Полтавском районе была объявлена ​​еще в 16:35. Однако после 22:40 Воздушные силы ВСУ снова предупредили о движении вражеских дронов, в частности, на Полтаву. 

Группа БпЛА в Полтавской области, курс на Полтаву, Гадяч, Миргород, 
написали в ВС ВСУ. 

Уже около 22:53 местные заявили, что слышали звуки взрывов. 

Как уточнил начальник Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, взрывы в Полтавском районе связаны с работой сил противовоздушной обороны. Он призвал оставаться в укрытиях к отбою угрозы. 

Какие последствия атаки? 

Затем Дьяковнич добавил, что в Полтавском районе упали обломки российского БПЛА. В результате поврежден многоквартирный дом. По предварительным данным, один человек мог пострадать.

Последние атаки России на Украину

  • 30 марта российская армия сбросила авиабомбы на Глухов. В результате атаки пострадали 11 человек, в том числе ребенок, сообщили в Сумской ОВА. Также повреждено общежитие, многоэтажки и автомобили. 

  • Кроме того, под прицелом российских КАБов был Славянск. Как сообщили в МВА, из-за атаки поврежден единственный роддом на Донетчине. Пострадал один человек.