В Полтаве прогремели взрывы: поврежден жилой дом
- В Полтаве во время атаки российскими дронами был поврежден многоквартирный дом.
- Начальник Полтавской ОГА Виталий Дякивнич сообщил о падении обломков дрона и возможном ранении одного человека.
Россия атакует ударными дронами Украину вечером 30 марта. Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Полтаве.
Об этом пишет Суспильное.
Что известно о взрывах в Полтаве?
Воздушная тревога в Полтавском районе была объявлена еще в 16:35. Однако после 22:40 Воздушные силы ВСУ снова предупредили о движении вражеских дронов, в частности, на Полтаву.
Группа БпЛА в Полтавской области, курс на Полтаву, Гадяч, Миргород,
– написали в ВС ВСУ.
Уже около 22:53 местные заявили, что слышали звуки взрывов.
Как уточнил начальник Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, взрывы в Полтавском районе связаны с работой сил противовоздушной обороны. Он призвал оставаться в укрытиях к отбою угрозы.
Какие последствия атаки?
Затем Дьяковнич добавил, что в Полтавском районе упали обломки российского БПЛА. В результате поврежден многоквартирный дом. По предварительным данным, один человек мог пострадать.
Последние атаки России на Украину
30 марта российская армия сбросила авиабомбы на Глухов. В результате атаки пострадали 11 человек, в том числе ребенок, сообщили в Сумской ОВА. Также повреждено общежитие, многоэтажки и автомобили.
Кроме того, под прицелом российских КАБов был Славянск. Как сообщили в МВА, из-за атаки поврежден единственный роддом на Донетчине. Пострадал один человек.