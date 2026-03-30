В Полтаве прогремели взрывы: поврежден жилой дом

Россия атакует ударными дронами Украину вечером 30 марта. Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Полтаве.

Об этом пишет Суспильное.

Что известно о взрывах в Полтаве?

Воздушная тревога в Полтавском районе была объявлена ​​еще в 16:35. Однако после 22:40 Воздушные силы ВСУ снова предупредили о движении вражеских дронов, в частности, на Полтаву.

Группа БпЛА в Полтавской области, курс на Полтаву, Гадяч, Миргород,

– написали в ВС ВСУ.

Уже около 22:53 местные заявили, что слышали звуки взрывов.

Как уточнил начальник Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, взрывы в Полтавском районе связаны с работой сил противовоздушной обороны. Он призвал оставаться в укрытиях к отбою угрозы.

Какие последствия атаки?

Затем Дьяковнич добавил, что в Полтавском районе упали обломки российского БПЛА. В результате поврежден многоквартирный дом. По предварительным данным, один человек мог пострадать.

