В 21:03 в Полтавской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников, передает 24 Канал.

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Взрывы в Полтаве

В 22:17 Воздушные силы сообщили о БПЛА в северной и центральной частях Полтавщины, которые двигаются на юг. Также группа дронов была и в южной части области.

В 22:29 в Полтаве раздались взрывы. Секретарь городского совета Екатерина Ямщикова сообщила, что над городом находятся вражеские дроны.

Будьте в безопасных местах! Не стойте у окон!

– говорилось в сообщении чиновницы.

К слову, президент Зеленский рассказал, что США переориентировали 20 тысяч ракет-перехватчиков, выделенных для Украины, на Ближний Восток из-за ситуации в регионе Глава государства отметил, что эти ракеты были критически важными для Украины, особенно учитывая рост дроновых атак.