В Воздушных силах сообщали о движении ракет в направлении Полтавщины около 23:43.
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На Полтавщине раздавались взрывы
"В Полтаве был слышен звук взрыва", – сообщили корреспонденты Общественного по состоянию на 23:42.
Впоследствии в Полтаве прогремели повторные взрывы. Пока деталей о последствиях атаки россиян от областной администрации – не было.
После полуночи в Полтавской области снова прогремели взрывы. Так, Воздушные силы предупреждали о движении беспилотников в направлении региона.
Около 00:50 в Миргороде Полтавской области прогремел взрыв.