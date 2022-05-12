Информацию о взрыве распространили ряд СМИ. Людей призывают находиться в укрытии до завершения сигнала воздушной тревоги.

Важно В большинстве областей Украины – воздушная тревога

Впоследствии информацию о "прилете" подтвердил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. По его данным, вражеские ракеты попали в Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. В общей сложности было 4 "прилета".

Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Подробности впоследствии. Не покидаем укрытия,

– подчеркнул Лунин.

Заметим, что информация о взрывах в Полтавской области появилась в 17:11, а воздушная тревога появилась в 17:08.

Завод не будет работать до конца года

Российские захватчики обстреливали Кременчугский нефтеперерабатывающий завод неоднократно. Из-за нанесенных россиянами разрушений завод не сможет заработать до конца года. Об этом рассказал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает "Кременчугская газета".

Кременчугский НПЗ, я так понимаю, в этом году не заработает. Людей там сокращать не планируют. Все люди остаются на работе и должны ремонтировать предприятие,

– отметил Лунин.

Он добавил, что для города стоит задача возобновить работу Кременчугской ТЭЦ до холодов. Предварительная сумма возобновления работы – до 800 миллионов гривен.

Какая ситуация на Полтавщине

Вечером 11 мая из-за ракетного удара с российского самолета по территории Полтавского района пострадала часть инфраструктурного здания в Карловской общине. К счастью, все обошлось без пожара и человеческих потерь.

Как сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин, ракету выпустили по Полтавскому району из вражеского самолета. Ракета прилетела в Карловскую общину и попала в объект гражданской инфраструктуры. Впоследствии Дмитрий Лунин опубликовал фото, как выглядит одна из частей инфраструктурного здания, которое "демилитаризировала" российская ракета. Также 11 мая взрывы прогремели и в Донецкой области.

Перед взрывами в областях прозвучали сирены

В Донецкой области сигнал о воздушной опасности раздался около 12:00, а уже через 20 минут появились первые сообщения о взрывах.

В Полтавской области сирены услышали около 12:38, уже через несколько минут в сети появилась информация о возможных обстрелах.

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