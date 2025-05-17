Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Взрывы в Полтавской общине
В 23:57 17 мая жители Полтавской общины сообщили о взрывах. По информации Воздушных Сил ВСУ, на область двигались российские "Шахеды".
Воздушная тревога в Полтавской области была объявлена в 22.40. Пока нет официальной информации о возможных последствиях от местных властей.
Отметим, что дроны по-прежнему летают на востоке и юге Полтавщины, а также идут на область из Харьковской области.
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Вечером российская армия нанесла удар по Павлограду в Днепропетровской области. На город двигался вражеский дрон.
А утром в субботу, 17 мая, россияне ударили по Белополью в Сумской области. Беспилотник включил по автобусу, совершавшему эвакуационный рейс. 9 пассажиров транспортного средства погибли.
В ООН назвали утренний удар по украинскому городу самым смертоносным за последнее время. К сожалению, страна-агрессор продолжает применять против Украины свое оружие и убивать гражданских людей.