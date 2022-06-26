Об этом сообщил грузинский оппозиционный телеканал Mtavari. По данным журналистов, судно Esen Ka под флагом Турции отправилось из Туапсе в Батуми, взяв на борт около 30 тонн вакуумного газойля , принадлежащего российской подсанкционной компании.

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Подсанкционный российский нефтепродукт хотят продать как казахстанский

По данным грузинского оппозиционного СМИ, агентство по обслуживанию судна подтвердило , что танкер перевозит именно вакуумный газойль. При этом в компании подчеркнули, что вроде бы не владеют информацией о том, откуда происходит груз.

Анонимный информатор Mtavari заявил, что теперь Грузия намерена изменить данные о происхождении газойля и отправить его в Европу под видом нефтяной продукции из Казахстана .

Журналисты утверждают, что кураторами сделки с грузом на танкере являются приближенные к олигарху Бидзина Иванишвили лица, в частности Уча Мамацашвили и Григол Липуашвили.

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Иванишвили "засветился" не впервые

В апреле этого года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Иванишвили тесно связан с российской политической элитой и инициировал введение международных санкций против грузинского олигарха. Украинский нардеп отметил, что есть пленки, подтверждающие такую связь.

Справка. Бидзина Иванишвили – грузинский политик, бывший премьер-министр Грузии и предприниматель. Имел значительное состояние в стране-агрессоре и потерял грузинское гражданство, когда стал гражданином России и Франции. Сейчас его капитал оценивается в 4,8 миллиарда долларов.

Глава фракции "Слуга народа" подчеркнул, что вся политика нынешней грузинской власти направлена на выполнение указаний Кремля , и именно это является причиной их риторики о непризнании военных преступлений России, а также попыток помочь стране-агрессорке обойти санкции.

Напомним, что недавно премьер-министр Грузии Ираклия Гарибашвили, приближенный к Иванишвили, обвинил Арахамию в том, что он якобы требовал от США и Евросоюза, чтобы Грузии не предоставляли статуса кандидата на членство в ЕС. Впрочем, глава фракции "Слуга народа" заверил, что это фейк , и призвал грузинский народ не вестись на провокации своей власти.

К слову, Давид Арахамия уже отреагировал на одиозную новость о танкере с российской нефтью на своей странице в телеграмме, где в очередной раз подчеркнул свои слова о помощи грузинских властей России обходить санкции:

Скоро станут доступнее данные о транзакциях за рубежом и счетах многих провластных депутатов и министров из Грузии . И, конечно же, о связях господина Иванишвили, который очень глубоко вовлечен в то, чтобы помочь стране-спонсору терроризма обойти санкции. Но должен разочаровать всех, кто решил заработать на смертях украинцев. Да не будет. И господину Иванишвили следует первому приготовиться,

– написал глава фракции "Слуга народа".

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