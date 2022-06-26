Про це повідомив грузинський опозиційний телеканал Mtavari. За даними журналістів, судно Esen Ka під прапором Туреччини вирушило з Туапсе в Батумі, взявши на борт близько 30 тонн вакуумного газойлю, що належить російській підсанкційній компанії.

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Підсанкційний російський нафтопродукт хочуть продати, як казахстанський

За даними грузинського опозиційного ЗМІ, агентство з обслуговування судна підтвердило, що танкер перевозить саме вакуумний газойль. При цьому у компанії підкреслили, що начебто не володіють інформацією про те, звідки походить вантаж.

Анонімний інформатор Mtavari водночас заявив, що тепер Грузія має намір змінити дані про походження газойлю й відправити його до Європи під виглядом нафтової продукції з Казахстану.

Журналісти стверджують, що кураторами оборудки з вантажем на танкері є буцімто наближені до олігарха Бідзіна Іванішвілі особи, зокрема Уча Мамацашвілі та Григол Ліпуашвілі.

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Іванішвілі "засвітився" не вперше

У квітні цього року голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Іванішвілі тісно пов'язаний із російською політичною елітою та ініціював впровадження міжнародних санкцій проти грузинського олігарха. Український нардеп зазначив, що є плівки, які підтверджують такий зв'язок.

Довідка. Бідзіна Іванішвілі – грузинський політик, колишній прем'єр-міністр Грузії та підприємець. Мав значні статки у країні-агресорці й втратив грузинське громадянство, коли став громадянином Росії та Франції. Наразі його капітал оцінюють у 4,8 мільярда доларів.

Очільник фракції "Слуга народу" наголосив, що вся політика нинішньої грузинської влади спрямована на виконання вказівок Кремля, і саме це є причиною їхньої риторики про невизнання воєнних злочинів Росії, а також спроб допомогти країні-агресорці обійти санкції.

Нагадаємо, що нещодавно прем'єр-міністр Грузії Іраклія Гарібашвілі, наближений до Іванішвілі, у відповідь звинуватив Арахамію у тому, що він начебто вимагав від США та Євросоюзу, щоб Грузії не надавали статусу кандидата на членство в ЄС. Втім глава фракції "Слуга народу" запевнив, що це фейк, й закликав грузинський народ не вестися на провокації своєї влади.

До слова, Давид Арахамія вже відреагував на одіозну новину про танкер з російською нафтою на своїй сторінці у телеграмі, де вкотре підкреслив свої слова про допомогу грузинської влади Росії обходити санкції:

Скоро стануть більш доступними дані про транзакції за кордоном і рахунки багатьох провладних депутатів та міністрів із Грузії. І, звичайно ж, про зв'язки пана Іванішвілі, який дуже глибоко залучений у те, щоб допомогти країні-спонсору тероризму обійти санкції. Але мушу розчарувати всіх, хто вирішив заробити на смертях українців. Так не буде. І пану Іванішвілі слід першому приготуватися,

– написав голова фракції "Слуга народу".

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