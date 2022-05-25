В пожаре в Черниговской области погибли двое детей

В Черниговской области пожары погибли двое детей. Возгорание вспыхнуло 25 мая примерно в 4:30 в селе Иржавец Прилукского района.

Информацию о пожаре подтвердила представитель Главного управления ГСЧС в Черниговской области.

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По ее словам, на момент пожара в доме находились 2 семьи: две мамы и четверо детей (у каждой по двое). По словам хозяйки, которая успела выбраться из горящего дома вместе с младшим сыном, своей подругой и ее ребенком, в доме остались еще двое детей.

Чрезвычайники в одной из комнат обнаружили без сознания 13-летнего мальчика и 12-летнюю девочку. Их вынесли из горящего дома и передали медицинским работникам. Однако дети не выжили. Медики констатировали факт их гибели в результате действия опасных продуктов горения.

Хозяйку дома вместе с младшим сыном, 2012 года рождения, госпитализировали в Ичнянскую больницу. В настоящее время ребенок находится в реанимации.

Масштабный пожар в Харькове

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

На днях российские кафиры повредили храм в Харькове. В одном из населенных пунктов Чугуевского района в результате обстрелов горели дома и кафе. К счастью, никто из людей не пострадал. Об этом сообщили спасатели Харьковского отдела ГСЧС.

Так, в ночь на 23 мая захватчики обстреливали один из населенных пунктов Чугуевского района. Там загорелись сразу:

4 частных дома,

2 хозяйственные постройки,

магазин и кафе на общей площади около 400 квадратных метров.

Спасатели тушили ее 3 часа. В 12:40 обломок вражеского снаряда попал в частный дом в Киевском районе Харькова. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на площади около 1,5 метра квадратных, не допустив его распространения.

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По состоянию на утро 24 мая 2022 года в Украине из-за вооруженной агрессии России более 667 детей пострадали из-за полномасштабной вооруженной агрессии России. Из них 234 ребенка погибли и более 433 ранены.