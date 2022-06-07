В преддверии вторжения России в Украину Байден рассекретил данные разведки, – CNN

Президент США Джо Байден распорядился рассекретить разведывательные данные накануне вторжения России в Украину 24 февраля.

США рассекретили данные разведки о войне

Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс. По ее словам, президент пошел на такой шаг из-за скептицизма американских должностных лиц и иностранных партнеров и союзников.

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Когда мы объяснили нашим политикам, а наши политики обратились к своим собеседникам, они обнаружили, что по этому поводу (нападению России на Украину было достаточно много скептицизма,

– сказала директор разведки США.

Поэтому, по ее словам, президент обратился к разведке со словами: "Вам нужно выйти и рассказать как можно больше, и убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова сконтактировать и, возможно, иметь более продуктивные разговоры о том, как готовиться к, в сущности, возможному российскому вторжению".

Хейнс также добавила, что США предоставляли много информации партнерам и союзникам, что позволило создать новый механизм обмена, который можно будет использовать в будущем.

Разведка США предоставляет информацию Украине

Министр обороны США Ллойд Остин впервые подтвердил, что существует постоянный обмен разведданными между Украиной и США.

Также американские СМИ сообщали, что после давления со стороны Конгресса, разведывательные ведомства США начали делиться данными с Украиной по поводу целей россиян в оккупированном Крыму и Донбассе.

Американская разведка также делится оперативными данными с украинским военным командованием по поводу того, куда нацелены ракетные удары россиян, чтобы украинцы могли быстро переместить системы ПВО.

Разведка США считает, что Владимир Путин готовится к длительной войне в Украине, и даже его победа на востоке потенциально не положит конец конфликту.

По информации New York Times, США обеспечили Киев данным разведки, которые помогли украинской армии определить местонахождение и уничтожить нескольких российских генералов на территории Украины.

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