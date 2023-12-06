В окрестностях Днепра раздался мощный взрыв. Ранее в Воздушных силах предупредили, что на город летит ракета.
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Россия запустила ракету на Днепр
В 15:26 для Днепропетровщины, Запорожья и Донбасса возникла угроза применения баллистического вооружения.
Вскоре в Воздушных силах отметили активность вражеской тактической авиации на Юге и Востоке и вероятность применения врагом авиационного вооружения.
В 17:05 стало известно, что оккупанты направили ракету на Днепр. Местные паблики через несколько минут написали о мощных взрывах на окраине города.
В 17:41 в Днепропетровской ОВА объяснили, что взрыв, раздававшийся в Днепровском районе – это работа ПВО по вражеской цели. Защитники с ВК "Восток" сбили ракету X-59.
Оккупанты бьют ракетами по гражданским объектам
- В ночь на 5 декабря российские захватчики нанесли по Украине дроновый и ракетный удар. В частности, враг атаковал управляемыми зенитными ракетами комплекса С-300 Херсонщину и Донетчину. Там есть определенные разрушения гражданской инфраструктуры.
- Ночью 30 ноября россияне выпустили 6 ракет С-300 по жилым районам нескольких населенных пунктов Донецкой области. В частности, под ударом оказались Новогородовка. Там удар пришелся по трехэтажному дому. Оттуда в первые дни разбора завалов достали тела двух погибших. Следующие несколько дней спасатели пытались найти еще трех жителей многоэтажки – целую семью с 8-летней девочкой.
- После длительных поисков тело ребенка все же обнаружили. Ее родители до сих пор находятся под завалами.
- В Новогродовской общине 4 декабря объявили трехдневный траур по погибшим в результате обстрела жителями. Он продлится до 6 декабря.