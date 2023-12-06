На околицях Дніпра пролунав потужний вибух. Раніше у Повітряних силах попередили, що на місто летить ракета.

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Росія запустила ракету на Дніпро

О 15:26 для Дніпропетровщини, Запоріжжя та Донеччини виникла загроза застосування балістичного озброєння.

Згодом у Повітряних силах вказали на активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході та ймовірність застосування ворогом авіаційного озброєння.

О 17:05 стало відомо, що окупанти спрямували ракету на Дніпро. Місцеві пабліки за кілька хвилин написали про потужні вибухи на околицях міста.

О 17:41 у Дніпровській ОВА пояснили, що вибух, який лунав у Дніпровському районі – то робота ППО по ворожій цілі. Захисники з ПвК "Схід" збили ракету X-59.

Окупанти б'ють ракетами по цивільних об'єктах

  • У ніч проти 5 грудня російські загарбники завдали по Україні дронового та ракетного удару. Зокрема, ворог атакував керованими зенітними ракетами комплексу С-300 Херсонщину та Донеччину. Там є певні руйнування цивільної інфраструктури.
  • Вночі 30 листопада росіяни випустили 6 ракет С-300 по житлових районах кількох населених пунктів на Донеччині. Зокрема, під ударом опинилася Новогродівка. Там удар прийшовся по триповерховому будинку. Звідти у перші дні розбору завалів дістали тіла двох загиблих. Наступні кілька днів рятувальники намагалися знайти ще трьох мешканців багатоповерхівки – цілу родину з 8-річною дівчинкою.
  • Після тривалих пошуків тіло дитини таки виявили. Її батьки досі перебувають під завалами.
  • У Новогродівській громаді 4 грудня оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу мешканцями. Вона триватиме до 6 грудня.